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Никакого концерта не будет: Дженнифер Лопес не может выступать в РФ, пока страна находится под санкциями

Дженнифер Лопес не намерена давать концерты в России.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес не собиралась приезжать с концертами в РФ. Об этом ТАСС рассказал гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который уже организовывал ее выступления в России. По его словам, в условиях санкций со стороны Запада ее концерты в нашей стране просто невозможны.

«Эта информация недостоверна, такие новости выпускают некомпетентные, хайпующие деятели. Дженнифер Лопес не может выступать в России, пока наша страна под санкциями. Мы (агентство TCI) можем сказать, что она не рассматривала возможность проведения концерта в России после введения санкций», — заявил спикер.

Информация о концертах Лопес в РФ стала появляться в мессенджерах. Якобы артистка планировала приехать в страну в августе 2025 года, но в последний момент изменила планы из-за возможной негативной реакции Запада на ее выступление в России.

Ратников подчеркнул, что выступления западных звезд в РФ в условиях введения санкций в отношении нашей страны пока невозможны. По его мнению, к нам приезжают только те артисты, для которых по каким-либо причинам закрыт основной западный музыкальный рынок.

Как KP.RU писал ранее, российская и белорусская певица Рита Дакота рассказала, что больше не может давать концерты на территории России. Об этом артистка написала в личных соцсетях.