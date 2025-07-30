Никакого концерта не будет: Дженнифер Лопес не может выступать в РФ, пока страна находится под санкциями

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес не собиралась приезжать с концертами в РФ. Об этом ТАСС рассказал гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который уже организовывал ее выступления в России. По его словам, в условиях санкций со стороны Запада ее концерты в нашей стране просто невозможны.