NBC: шеф Пентагона Хегсет может уйти в отставку

Министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет изучает возможность принять в участие в выборах на пост губернатора штата Теннесси, которые состоятся в следующем году, сообщает NBC News.
В связи с этим ему придётся покинуть должность шефа Пентагона. Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.
«Это станет крупнейшей перестановкой в руководящем составе американского оборонного ведомства», — говорится в материале.
По словам источников, в июле текущего года Хегсет серьёзно обсуждал возможность начать предвыборную кампанию.
При этом помощник шефа Пентагона Шон Парнелл опроверг эту информацию. Он заявил, что «в центре внимания министра Хегсета по-прежнему находится исключительно служба под руководством президента Дональда Трампа». Парнелл назвал телеканал «лживым».
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил поддержку министру обороны США Питу Хегсету, который оказался в центре скандалов.