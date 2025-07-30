Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: шеф Пентагона Хегсет может уйти в отставку

Хегсет хочет принять в участие в выборах на пост губернатора штата Теннесси.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет изучает возможность принять в участие в выборах на пост губернатора штата Теннесси, которые состоятся в следующем году, сообщает NBC News.

В связи с этим ему придётся покинуть должность шефа Пентагона. Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.

«Это станет крупнейшей перестановкой в руководящем составе американского оборонного ведомства», — говорится в материале.

По словам источников, в июле текущего года Хегсет серьёзно обсуждал возможность начать предвыборную кампанию.

При этом помощник шефа Пентагона Шон Парнелл опроверг эту информацию. Он заявил, что «в центре внимания министра Хегсета по-прежнему находится исключительно служба под руководством президента Дональда Трампа». Парнелл назвал телеканал «лживым».

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил поддержку министру обороны США Питу Хегсету, который оказался в центре скандалов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше