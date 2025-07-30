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Ганчев: жители Купянска прячутся от ВСУ в подвалах в ожидании армии РФ

Граждане стараются дождаться российские войска.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В Купянске в настоящее время остается много мирных граждан, люди буквально прячутся в подвалах от солдат ВСУ, рассказал aif.ru глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«В настоящее время у нас стопроцентной информации о том, сколько осталось в Купянске граждан, нет. Но по имеющейся информации в своих жилищах остается очень много мирных жителей», — собеседник издания.

По словам Ганчева, люди прячутся буквально в подвальных помещениях.

«Делают они это, чтобы избежать репрессий со стороны националистических и вооруженных формирований Украины. Граждане стараются дождаться всё-таки российские войска», — пояснил Ганчев.

Ранее Ганчев рассказал, что многих жителей Купянска киевский режим в принудительном порядке вывез в западные регионы Украины.

Как сообщалось, практически все подступы к Купянску находятся под контролем российских военных.