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Топ-5 главных новостей в Молдове 30 июля 2025: В Молдову пришла прохлада до +25 градусов, но ненадолго; власти Молдовы говорят о демократии, но получается диктатура; в Молдове впервые у пьяного водителя конфиск

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 30 июля 2025.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 30 июля 2025:

1. Прощай жара — привет прохлада: В Молдове + 25 — но счастье продлится недолго.

2. Чем громче власти кричат о том, каким пышным цветом в Молдове расцвела демократия — жди репрессий, задержаний и арестов: Ну, не получается у нынешнего режима строить настоящую демократию, не ее это дело.

3. Впервые в Молдове у пьяного водителя конфисковали авто в пользу государства: Да ещё и добавили шесть месяцев лишения свободы.

4. ПАС сдирает с диаспоры деньги за ввезенные из-за границы и проданные в Молдове автомобили: Закон, принятый властью, нигде не публиковался, но налог взимают.

5. Абсолютная диктатура и ничего кроме нее: Издевательства в аэропорту Кишинёва над зарубежными гостями даёт всем понять, что контакты с Западом — это «исключительно епархия Санду».

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Чем громче власти кричат о том, каким пышным цветом в Молдове расцвела демократия — жди репрессий, задержаний и арестов: Ну, не получается у нынешнего режима строить настоящую демократию, не ее это дело.

А вот президент Румынии Никушор Дан отметил намедни, что уважает «право граждан Молдовы голосовать [по своему усмотрению] и, таким образом, определять свое будущее» (далее…).

Дорогие энергоресурсы, отсутствие квалифицированных кадров, непредсказуемые действия властей: Почему Молдова больше не привлекательна для инвестиций.

По сравнению с прошлым годом в Молдове зафиксирован рост оттока инвестиций на 18,5% (далее…).

Ордер на беспредел: Правящая в Молдове ПАС уверена, что получила индульгенцию от Брюсселя на любое бесчинство — можно все ради сохранения власти.

Не хватает только судов-троек, выносящих скоропостижные приговоры да списков неблагонадежных, хотя, как поговаривают, в СИБе такие списки уже вполне имеются (далее…).