За кормление птиц может грозить штраф: вот при каких ситуациях

Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов заявил, что кормление птиц рядом с жилыми домами, а также в случае создания рядом с объектами санитарно-эпидемиологических угроз грозит штрафами. То есть, взыскание гражданину придет не за то, что он подкармливает голубей, воробьев и других крылатых, а за то, что разводит грязь рядом с домом.
«За кормление голубей и других птиц в жилых зонах может грозить ответственность по статье 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), такая судебная практика есть», — рассказывает спикер.
Так, за создание подобной зоны гражданам грозит штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей, должностным лицам — от 10 000 до 30 000, юридическим — от 100 000 до 250 000.
При повторном нарушении штраф возрастает: физлица заплатят до 3 000 — 5 000 рублей, должностные — до 30 000 — 40 000, юрлица — до 250 000 — 400 000. По этой же статье штрафы грозят тем гражданам, которые выбрасывают мусор из окна или оставляют его в подъезде жилого дома.
Как KP.RU писал ранее, россиянам напомнили, из чего складывается тариф на вывоз мусора. Плата определяется площадью жилья, а не количеством проживающих. Конституционный суд пояснил, что такой порядок обеспечивает единый для всех собственников подход.