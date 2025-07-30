За кормление птиц может грозить штраф: вот при каких ситуациях

Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов заявил, что кормление птиц рядом с жилыми домами, а также в случае создания рядом с объектами санитарно-эпидемиологических угроз грозит штрафами. То есть, взыскание гражданину придет не за то, что он подкармливает голубей, воробьев и других крылатых, а за то, что разводит грязь рядом с домом.