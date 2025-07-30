В Красноярске начал возвращаться мобильный интернет, но не у всех

Однако все это ситуативно, интернет, если и ловит, то пока нестабильно. Судя по результатам голосования в Telegram-канале ТВК, лучше всего мобильный интернет на данный момент ловит в Центральном и Советском районах. Хуже всего — в Ленинском и Кировском.