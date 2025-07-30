В Красноярске начал возвращаться мобильный интернет, но не у всех

Красноярцы рассказали, где у них ловит интернет. Об этом пишут красноярские издания.
Некоторые жители Красноярска рассказали, что у них появился мобильный интернет. По опросам издания ТВК, мобильный интернет смогли поймать около четверти проголосовавших. Всего проголосовали более 1800 человек. Некоторые ответили, что интернет у них ловит периодически.
Так, журналисты отмечают, что абоненты МТС смогли выйти в интернет с мобильного в центре города, Зеленой Роще, Покровке, Северном, Взлетке — левобережных микрорайонах. На Свободном не смогли.
Абоненты Yota смогли выйти в интернет в Октябрьском районе и центре города.
Пользователи «Билайна» говорят, что мобильный интернет появился на правом берегу, в районе Мичурина и на Взлетке.
«МегаФон» ловит интернет в центре и Покровке.
К пользователям Т2 связь пока не вернулась.
Издание Ngs24.ru пишет, что мобильный интернет видели в ТЦ «Комсомолл», ТРЦ «Планета», ТЦ «Покровsky» — в этих торговых центрах, как говорят читатели портала, лучше работает МТС.
В ТЦ «Квант», как пишет издание, мобильного интернета оказалось «с избытком». Отмечается, что лучше всего он ловил на первом этаже.
Издание «Проспект Мира» сообщало, что утром 30 июля мобильный интернет МТС ловили на улице Ярыгинской, «МегаФон» — на Вейнбаума.
В Ленинском районе корреспонденту krsk.aif.ru с МТС не удалось поймать мобильный интернет. Хоть телефон и показывает 4G с нормальным уровнем сигнала, но страницы все равно не грузятся.
Источник krsk.aif.ru сообщил, что мобильный интернет «МегаФона» сейчас хорошо работает в Зеленой Роще.
Однако все это ситуативно, интернет, если и ловит, то пока нестабильно. Судя по результатам голосования в Telegram-канале ТВК, лучше всего мобильный интернет на данный момент ловит в Центральном и Советском районах. Хуже всего — в Ленинском и Кировском.
Ранее красноярцам рассказали, вернут ли деньги за неработающий мобильный интернет в Красноярске. Вина не на стороне оператора.