Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ начали формировать подразделения из вернувшихся дезертиров

Украинское командование создает специальные батальоны, укомплектованные военнослужащими, ранее дезертировавшими из Вооруженных сил Украины (ВСУ) и впоследствии задержанными. Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Литвиненко, который сам побывал в одном из таких подразделений.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Украинское командование создает специальные батальоны, укомплектованные военнослужащими, ранее дезертировавшими из Вооруженных сил Украины (ВСУ) и впоследствии задержанными. Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Литвиненко, который сам побывал в одном из таких подразделений.

По словам пленного, его и других бойцов, совершивших самовольное оставление части (СЗЧ), доставили в 169-й резервный батальон в городе Ровно, где содержатся более 2000 человек. Военнопленный заявил, что на Украине существует как минимум четыре подобных батальона.

— От ребят, с которыми я познакомился в 169-м резервном батальоне, я слышал, что еще три таких батальона есть: в Умани, во Львове и в Черкасах. Там созданы такие условия, чтобы люди не разбегались, — рассказал Литвиненко в беседе с РИА Новости.

Покойных украинских солдат, тела которых Россия передала Киеву, сжигают в крематории в Тернопольской области для того, чтобы не выплачивать положенную компенсацию их семьям.

Помимо этого, командиры ВСУ не позволяют военным сдаваться в плен и открывают по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР.