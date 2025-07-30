Украинское командование создает специальные батальоны, укомплектованные военнослужащими, ранее дезертировавшими из Вооруженных сил Украины (ВСУ) и впоследствии задержанными. Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Литвиненко, который сам побывал в одном из таких подразделений.
По словам пленного, его и других бойцов, совершивших самовольное оставление части (СЗЧ), доставили в 169-й резервный батальон в городе Ровно, где содержатся более 2000 человек. Военнопленный заявил, что на Украине существует как минимум четыре подобных батальона.
— От ребят, с которыми я познакомился в 169-м резервном батальоне, я слышал, что еще три таких батальона есть: в Умани, во Львове и в Черкасах. Там созданы такие условия, чтобы люди не разбегались, — рассказал Литвиненко в беседе с РИА Новости.
Покойных украинских солдат, тела которых Россия передала Киеву, сжигают в крематории в Тернопольской области для того, чтобы не выплачивать положенную компенсацию их семьям.
Помимо этого, командиры ВСУ не позволяют военным сдаваться в плен и открывают по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР.