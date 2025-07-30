ВСУ начали формировать подразделения из вернувшихся дезертиров

— От ребят, с которыми я познакомился в 169-м резервном батальоне, я слышал, что еще три таких батальона есть: в Умани, во Львове и в Черкасах. Там созданы такие условия, чтобы люди не разбегались, — рассказал Литвиненко в беседе с РИА Новости.