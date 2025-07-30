Депутат Госдумы Лантратова поддержала родительский контроль за детьми в сети

«Я давно занимаюсь этой проблемой, и то, что я вижу, вызывает тревогу: более трети подростков 11—14 лет проводят в интернете по 6—8 часов в день, 40% младших школьников — по 3—5 часов, а уже в 5—6 лет у большинства детей появляются свои гаджеты. Ребенок со смартфоном — уже не исключение, а норма. Но сеть — это не только игры и мультики. Это суицидальные группы, кибербуллинг, деструктивные челленджи, пропаганда насилия и ЛГБТ. А у нас до сих пор нет четкого определения “кибербуллинга” в законе, не говоря уже о механизмах защиты», — считает Лантратова.