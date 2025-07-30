Леонид Якубович рассказал, почему говорит «крайний» вместо «последний»

— У некоторых категорий людей, имеющих отношение к войне, к авиации, слово «крайний» означает, что это то, что можно исправить. Определение «последний» — это граничная ситуация, после которой ничего не будет. «Последний» — это крест на кладбище, — цитирует слова Якубовича сайт KP.RU.