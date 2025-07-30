Леонид Якубович рассказал, почему говорит «крайний» вместо «последний»

Знаменитый телеведущий Леонид Якубович объяснил, почему предпочитает говорить «крайний» вместо «последний». По его словам, за этим выбором стоит особый смысл, связанный с авиацией. Об этом народный артист России рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
— У некоторых категорий людей, имеющих отношение к войне, к авиации, слово «крайний» означает, что это то, что можно исправить. Определение «последний» — это граничная ситуация, после которой ничего не будет. «Последний» — это крест на кладбище, — цитирует слова Якубовича сайт KP.RU.
Телеведущий добавил, что за годы работы этот термин буквально «прилип» к нему и стал привычным. В разговоре он также отметил, что использует понятный и грамотный русский язык благодаря воспитанию и хорошим учителям.
— Это благоприобретенное качество. Благодаря родителям, школе и огромному количеству прочитанных книг, — сказал Якубович, вспоминая, как его учительница возила класс в Ясную Поляну, чтобы ученики лучше поняли творчество Льва Толстого.