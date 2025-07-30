Большинство ИТ-компаний в РФ ищут и отбирают специалистов по навыкам и знаниям

Отмечается, что в настоящее время ИТ-компании используют более жесткие критерии отбора, что связано с высокой конкуренцией и снижением числа вакансий в данной сфере. На период 2025 года на ИТ-рынке количество вакансий снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом, в то время как число резюме выросло на 14%. Помимо этого, две трети опрошенных выражают обеспокоенность о том, что ситуация может усугубиться в ближайшие пять лет.