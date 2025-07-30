Большинство ИТ-компаний в РФ ищут и отбирают специалистов по навыкам и знаниям

Две трети компаний ищут и отбирают специалистов в ИТ-сфере, ориентируясь на навыки и знания кандидатов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса hh.ru, с результатами которого ознакомился KP.RU.
«Работодатели четко понимают, какие навыки им нужны, и ищут специалистов, которые готовы решать задачи с первого дня. теперь отбор по навыкам становится новой парадигмой для всех, в том числе для малых компаний и среднего бизнеса», — комментирует данные исследования руководитель направления «Навыки и карьера» сервиса hh.ru Марина Дорохова.
Отмечается, что в настоящее время ИТ-компании используют более жесткие критерии отбора, что связано с высокой конкуренцией и снижением числа вакансий в данной сфере. На период 2025 года на ИТ-рынке количество вакансий снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом, в то время как число резюме выросло на 14%. Помимо этого, две трети опрошенных выражают обеспокоенность о том, что ситуация может усугубиться в ближайшие пять лет.
При этом работодатели сталкиваются с нехваткой нужных навыков и компетенции у 64% потенциальных кандидатов в ИТ-сфере, а 59% работодателей достаточно сильно ощущают аналогичную проблему и в других направлениях. Поэтому компании все чаще стали проводить тесты для подтверждения необходимых способностей у кандидатов через тесты и кейсы. Как отмечают 60% работодателей, это позволяет ускорить процесс поиска специалистов и их найма.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Марины Дороховой, что многие специалисты в ИТ-сфере теряют работу из-за того, что не готовы к трансформации профессий и изучению новых навыков.