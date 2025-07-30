Леонид Якубович: Мечтаю умереть на сцене. Или перед вылетом

Известный телеведущий Леонид Якубович поделился своими мыслями о жизни, смерти и мечте. Он признался, что хотел бы уйти из жизни прямо на сцене или перед вылетом самолета. Об этом артист заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
— Если б меня спросили, о чем я мечтаю, — умереть на сцене. Или перед вылетом. Просто мгновенно на взлетной полосе. Не я произнес, «Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить», — цитирует слова Якубовича сайт KP.RU.
Телеведущий отметил, что есть начало и конец всего, поэтому надо отдавать себе отчет, что и «ты смертен». Артист вспомнил, как в адаптации пьесы Мольера написал монолог о том, что главное — это то, как долго после смерти дети будут приходить на могилу поговорить с отцом.
— В одном монологе я написал очень правильные слова. Все дело ведь только в том, через сколько дней, недель, месяцев, лет мои дети перестанут приходить на мою могилу, чтобы поговорить со мной. В этом все дело. Все остальное, в сущности, подвластно усмешке, — признался Якубович.
Напомним, 31 июля Леониду Якубовичу исполняется 80 лет. Несмотря на возраст, он продолжает активно работать в театре, режиссировать и увлекаться авиацией.