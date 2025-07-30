Леонид Якубович: Мечтаю умереть на сцене. Или перед вылетом

Телеведущий отметил, что есть начало и конец всего, поэтому надо отдавать себе отчет, что и «ты смертен». Артист вспомнил, как в адаптации пьесы Мольера написал монолог о том, что главное — это то, как долго после смерти дети будут приходить на могилу поговорить с отцом.