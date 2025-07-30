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«Самые близкие мне люди ушли»: Леонид Якубович рассказал об одиночестве

Леонид Якубович: Одиночество становится привычным — столько близких людей ушло.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Народный артист РФ и телеведущий Леонид Якубович признался, что одиночество стало частью его жизни. Он отметил, что за последние годы ушло много дорогих ему людей, и с этим чувством постепенно приходится мириться. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

— На людях я один, дома другой. Но, к сожалению, для меня одиночество уже становится привычным, столько близких мне людей ушло. И эта грусть меня тревожит, потому что это единственное, что невосполнимо, — цитирует слова Якубовича сайт KP.RU.

Телеведущий добавил, что ему нравится быть одному ночью в кабинете, за штурвалом самолета или на сцене. Это пространства, где, по его словам, «никто не предаст».

— Вокруг меня собралась такая команда, с которой можно даже не поворачивать голову. И театре, и во время полетов. А когда такой поддержки нет, я испытываю большой дискомфорт, — добавил артист.

Говоря о предстоящем 80-летии, Якубович признался, что празднование утратило смысл. Юбилей теперь для него лишь формальность.

— К глубочайшему моему сожалению, самые близкие мне люди ушли. А без них это формальный повод, даже при большой благодарности и нежности к тем, кого бы я пригласил, — заключил Якубович.