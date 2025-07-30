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Облачная погода с дождями и грозами ожидается сегодня в Беларуси

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 85% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: БЕЛТА

Сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, по западу сильные дожди. Во многих районах возможны грозы, местами при грозах — сильные ливни. Ветер прогнозируется переменных направлений 4−9 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозах в отдельных районах ожидается шквалистое усиление до 15−20 м/с.

Спасатели предупредили о факторах опасности из-за ливней, гроз и шквалистого ветра.

Температура воздуха днем составит 17−23 градуса тепла, в северо-восточной части — плюс 24−29.