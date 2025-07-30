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Леонид Якубович рассказал, как переживает предательства на работе

Леонид Якубович: Мелкие предательства меня жутко щиплют за сердце.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Известный телеведущий Леонид Якубович рассказал, что до сих пор болезненно реагирует на предательство, даже если оно кажется мелким. Несмотря на большой профессиональный опыт, он не стал «толстокожим» и остается очень ранимым. Об этом народный артист РФ заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

— Вокруг меня собралась такая команда, с которой можно даже не поворачивать голову. И театре, и во время полетов. А когда такой поддержки нет, я испытываю большой дискомфорт. Если ты нацелен на результат, вы оговорили все шаги, а в ответственный момент кто-то сбоит — это раздражает, — цитирует слова телеведущего сайт KP.RU.

Якубович отметил, что предпочитает работать с четкой целью и не тратить время на лишние объяснения. Для него важно двигаться к результату без «турбулентности» и разочарований.

— Мелкие предательства меня жутко щиплют за сердце. Я ужасно ранимый, особенно в работе. Не выношу пустые жабьи глаза до такой степени, что просто обижаюсь, чисто по-детски, — добавил артист.

Леонид Якубович отметил, что предательства невозможны ни в полете, ни в театре. По его словам, от момента поднятия занавеса до финальных аплодисментов там всегда ощущается поддержка своих.