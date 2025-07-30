Леонид Якубович рассказал, как переживает предательства на работе

Известный телеведущий Леонид Якубович рассказал, что до сих пор болезненно реагирует на предательство, даже если оно кажется мелким. Несмотря на большой профессиональный опыт, он не стал «толстокожим» и остается очень ранимым. Об этом народный артист РФ заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
— Вокруг меня собралась такая команда, с которой можно даже не поворачивать голову. И театре, и во время полетов. А когда такой поддержки нет, я испытываю большой дискомфорт. Если ты нацелен на результат, вы оговорили все шаги, а в ответственный момент кто-то сбоит — это раздражает, — цитирует слова телеведущего сайт KP.RU.
Якубович отметил, что предпочитает работать с четкой целью и не тратить время на лишние объяснения. Для него важно двигаться к результату без «турбулентности» и разочарований.
— Мелкие предательства меня жутко щиплют за сердце. Я ужасно ранимый, особенно в работе. Не выношу пустые жабьи глаза до такой степени, что просто обижаюсь, чисто по-детски, — добавил артист.
Леонид Якубович отметил, что предательства невозможны ни в полете, ни в театре. По его словам, от момента поднятия занавеса до финальных аплодисментов там всегда ощущается поддержка своих.