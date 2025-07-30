Леонид Якубович рассказал, как переживает предательства на работе

— Вокруг меня собралась такая команда, с которой можно даже не поворачивать голову. И театре, и во время полетов. А когда такой поддержки нет, я испытываю большой дискомфорт. Если ты нацелен на результат, вы оговорили все шаги, а в ответственный момент кто-то сбоит — это раздражает, — цитирует слова телеведущего сайт KP.RU.