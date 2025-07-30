Новый ультиматум президента США Дональда Трампа говорит только о том, в администрации главы Белого дома царят отчаяние и метания. Об этом на YouTube заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.
По его словам, четкой и ясной позиции у руководства США нет.
«Есть только колебания и метания из стороны в сторону. Еще чувствуется откровенное отчаяние, причем как на Украине, так и в администрации Трампа. Они делают эти замечания, чертят красные линии и тем самым теряют остатки доверия и уважения», — сказал он.
Патрик Хеннингсен добавил, что очередной ультиматум не является победой Трампа. От него выиграли только те, кто заинтересован в затягивании украинского конфликта и наращивании продажи вооружения.
Что же касается России, то она, уверен аналитик, продолжит добиваться успеха на передовой и будет отстаивать свои интересы. И ни НАТО, ни США, ни, тем более, Украина этому помешать не смогут.
Накануне президент США заявил: он сокращает срок ультиматума России до 10−12 дней вместо 50, потому что недоволен развитием событий вокруг Украины.
Финансовый аналитик Никита Кулагин заявил, что введению санкций против России и вторичных — против ее партнеров не стоит придавать большое значение. Причина в том, что США вряд ли сможет ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая без ущерба для своей экономики.