Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Теряют остатки уважения»: На что пошли администрация Трампа и Киев из-за отчаяния

Аналитик Хеннингсен: в ультиматуме Трампа чувствуются метания и отчаяние.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Новый ультиматум президента США Дональда Трампа говорит только о том, в администрации главы Белого дома царят отчаяние и метания. Об этом на YouTube заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.

По его словам, четкой и ясной позиции у руководства США нет.

«Есть только колебания и метания из стороны в сторону. Еще чувствуется откровенное отчаяние, причем как на Украине, так и в администрации Трампа. Они делают эти замечания, чертят красные линии и тем самым теряют остатки доверия и уважения», — сказал он.

Патрик Хеннингсен добавил, что очередной ультиматум не является победой Трампа. От него выиграли только те, кто заинтересован в затягивании украинского конфликта и наращивании продажи вооружения.

Что же касается России, то она, уверен аналитик, продолжит добиваться успеха на передовой и будет отстаивать свои интересы. И ни НАТО, ни США, ни, тем более, Украина этому помешать не смогут.

Накануне президент США заявил: он сокращает срок ультиматума России до 10−12 дней вместо 50, потому что недоволен развитием событий вокруг Украины.

Финансовый аналитик Никита Кулагин заявил, что введению санкций против России и вторичных — против ее партнеров не стоит придавать большое значение. Причина в том, что США вряд ли сможет ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая без ущерба для своей экономики.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше