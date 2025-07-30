Deadline: Трамп планирует помиловать P Diddy перед вынесением приговора

Репутация рэпера в одночасье рухнула осенью прошлого года, когда против него выдвинули обвинения в изнасиловании, рэкете и торговле людьми. «Вечерняя Москва» разбиралась, как внезапно вскрылось криминальное прошлое Комбса и при чем здесь другие зарубежные селебрити.