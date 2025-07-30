Deadline: Трамп планирует помиловать P Diddy перед вынесением приговора

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность предоставления рэперу Шону Комбсу, также известному как P Diddy, помилования в преддверии вынесения приговора. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники из Белого дома.
Авторы материала отмечают, что окружение Трампа сейчас находится на «американских горках», поэтому любое решение о помиловании Комбса будет находиться под вопросом, пока американский лидер не поставит свою подпись на бумаге.
— Спустя два месяца после того, как Трамп публично высказался о помиловании Дидди в Овальном кабинете, источник в администрации сообщил, что «серьезно рассматривается вопрос об освобождении Комбса из тюрьмы», — передает Deadline.
2 июля суд присяжных признал рэпера Шона Комбса виновным в перевозке женщин для занятия проституцией. Отмечается, что присяжные оправдали артиста по более серьезным обвинениям, среди которых торговля людьми для сексуальной эксплуатации и сговор для совершения рэкета. Артисту грозит до 10 лет лишения свободы.
Репутация рэпера в одночасье рухнула осенью прошлого года, когда против него выдвинули обвинения в изнасиловании, рэкете и торговле людьми. «Вечерняя Москва» разбиралась, как внезапно вскрылось криминальное прошлое Комбса и при чем здесь другие зарубежные селебрити.