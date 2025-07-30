Виноделы «Мысхако» хотят лишить французский коньячный дом бренда в России

Международный товарный знак Intrigue был зарегистрирован в 2004 году для алкогольных напитков. Он охраняется в нескольких странах, включая Россию, Великобританию, Японию, Китай. Истец просит суд отменить регистрацию бренда в России в связи с его неиспользованием в течение трех лет.