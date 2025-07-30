Виноделы «Мысхако» хотят лишить французский коньячный дом бренда в России

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Краснодарский производитель вина ООО «Мысхако» просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака Intrigue, принадлежащего известному французскому коньячному дому Louis Royer, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Международный товарный знак Intrigue был зарегистрирован в 2004 году для алкогольных напитков. Он охраняется в нескольких странах, включая Россию, Великобританию, Японию, Китай. Истец просит суд отменить регистрацию бренда в России в связи с его неиспользованием в течение трех лет.
Иск поступил в суд 28 июля, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 1 сентября. Суд привлек к спору в статусе третьего лица Роспатент.
По данным «БИР-Аналитик», ООО «Мысхако» работает в одноименном селе с 2017 года, бенефициарным владельцем через ряд юрлиц является Алексей Сидюков. Основной вид деятельности — производство вина из винограда. Чистая прибыль за 2024 год превысила 240 миллионов рублей.
Louis Royer — один из ведущих коньячных домов Франции, основан в 1853 году. Под названием Intrigue выпускает ликер.