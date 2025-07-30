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Суд рассмотрит иск к актеру Павлу Деревянко о взыскании 14 млн рублей

В Измайловском суде Москвы состоится повторное рассмотрение иска к актеру Павлу Деревянко о взыскании 14 млн рублей в счет погашения задолженности.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В Измайловском суде Москвы состоится повторное рассмотрение иска к актёру Павлу Деревянко о взыскании 14 миллионов рублей в счёт погашения задолженности, возникшей в результате неудачного сотрудничества с предпринимателем в сфере криптовалют. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно материалам дела, Сергей Николенко заключил договор займа с Григорием Музуляном и Павлом Деревянко, в соответствии с которым они должны были получить от него 5 миллионов рублей. Согласно условиям договора, срок возврата средств был установлен на июнь 2024 года. Однако, по истечении срока, Николенко обратился в суд с требованием о взыскании задолженности, которая, по его мнению, включала в себя сумму основного долга, неустойку, проценты и судебные расходы.

В свою очередь, Павел Деревянко подал встречный иск, в котором утверждал, что не получал никаких денежных средств от Николенко. Суд поддержал позицию Деревянко и отклонил иск Николенко, отказавшись взыскивать с него 14 миллионов рублей. Вместо этого суд постановил взыскать указанную сумму с Музуляна и признал договор между Николенко и Деревянко незаключённым.

Николенко не согласился с решением суда и подал апелляцию, которая была отклонена. В результате он обратился в кассационный суд, который отменил решение и направил дело на повторное рассмотрение в Измайловский суд Москвы.