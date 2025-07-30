Суд рассмотрит иск к актеру Павлу Деревянко о взыскании 14 млн рублей

Согласно материалам дела, Сергей Николенко заключил договор займа с Григорием Музуляном и Павлом Деревянко, в соответствии с которым они должны были получить от него 5 миллионов рублей. Согласно условиям договора, срок возврата средств был установлен на июнь 2024 года. Однако, по истечении срока, Николенко обратился в суд с требованием о взыскании задолженности, которая, по его мнению, включала в себя сумму основного долга, неустойку, проценты и судебные расходы.