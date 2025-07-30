Новосибирские ученые создали учебник для молодых родителей

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательный отпуск для отцов при рождении ребенка. Он отметил, что его отсутствие является значительным недостатком в системе поддержки семей, особенно в первые недели после рождения, когда нагрузка на семью увеличивается, а матери требуется восстановление, передает «360.ru».