Беларусь решила, какие дроны будет использовать в промышленном масштабе

— По поручению правительства в 2023 году провели комплексную оценку применения этих технологий. Она касалась биологической, экономической и хозяйственной эффективности. По результатам оценки получили одобрение Минсельхозпрода и в целом правительства, — сообщил генеральный директор. Юрий Леоновец, говоря про преимущества беспилотников, назвал исключение механических повреждений почвы, растений, значительно более низкую себестоимость обработки, минимальный контакт человек с препаратами. Также он указал на возможность работы по почвам, которые сильно увлажнены (в том числе и ночью), на сложных участках полей.