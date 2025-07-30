Беларусь решила, какие дроны будет использовать в промышленном масштабе. Подробности сообщил генеральный директор китайско-белорусского совместного предприятия «Авиационные технологии и комплексы» Юрий Леоновец, пишет БелТА.
В стране указанные технологии активно развиваются с 2021 года и уже нашли свое применение. Так, был создан первый беспилотный агродрон отечественного производства.
— Мы подтверждаем экспериментально на полях (не только в теоретических расчетах), что это эффективно, целесообразно и возможно. В настоящее время с участием предприятий Национальной академии наук ведется работа по интеграции и комплексному внедрению таких технологий уже в промышленных масштабах, — отметил гендиректор.
По его словам, это работа по созданию национального оператора, который применял был агородроны и все то, что связано с летательными аппаратами, в первую очередь, в интересах сельского хозяйства. Леоновец пояснил, что были разработаны три технологических регламента, касающиеся использования агродронов для внесения средств защиты растений.
— По поручению правительства в 2023 году провели комплексную оценку применения этих технологий. Она касалась биологической, экономической и хозяйственной эффективности. По результатам оценки получили одобрение Минсельхозпрода и в целом правительства, — сообщил генеральный директор. Юрий Леоновец, говоря про преимущества беспилотников, назвал исключение механических повреждений почвы, растений, значительно более низкую себестоимость обработки, минимальный контакт человек с препаратами. Также он указал на возможность работы по почвам, которые сильно увлажнены (в том числе и ночью), на сложных участках полей.
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