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Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты

Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты из-за сейсмоактивности.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

ЯКУТСК, 30 июл — РИА Новости. Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» временно закрывает маршруты из-за сейсмической активности в Камчатском крае, меры приняты для безопасности, сообщает официальный Telegram-канал сети природных парков «Вулканы Камчатки».

«Сеть природных парков “Вулканы Камчатки” сообщает о временном закрытии туристических маршрутов на полуострове в связи с повышенной сейсмической активностью. Данное решение принято на основании рекомендаций вулканологов с целью обеспечения безопасности посетителей», — заявили в сети.

По информации организатора туров, пять дней для посещения будут вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский и пещеры вулкана Горелый.

«Кроме того, посетителей просим воздержаться от посещения следующих территорий: вулкан Авачинский, вулкан Козельский, экструзия Верблюд. Введение данных ограничений обусловлено прогнозируемым риском камнепадов, который возрастает в условиях сейсмической нестабильности», — говорится в сообщении.

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.