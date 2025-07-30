Парки Вулканы Камчатки временно закрыли маршруты

«Сеть природных парков “Вулканы Камчатки” сообщает о временном закрытии туристических маршрутов на полуострове в связи с повышенной сейсмической активностью. Данное решение принято на основании рекомендаций вулканологов с целью обеспечения безопасности посетителей», — заявили в сети.