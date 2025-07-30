«Это мой долг»: Пожарный из Казани посвятил себя работе с детьми после возвращения с фронта

У меня вся жизнь как режим ЧС. Когда возникает чрезвычайная ситуация, ты должен быть на месте. Я увидел, в каком состоянии находятся города, как не хватает специалистов. Я умею организовывать, умею работать руками, я чувствовал, что просто обязан быть там. Даже если бы не было повестки, я бы пошёл. Потому что это мой долг.