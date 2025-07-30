В выходные в Осе состоится фестиваль «Беринг Аквафест»

Фестиваль водных видов спорта в Осе пройдет 2−3 августа и объединит такие технические виды спорта, как аквабайк, вотеркросс и флайборд, а также пляжный волейбол.
Уникальной особенностью аквафеста являются соревнования на снегоходах по воде Watercross. Помимо драг-рейсинга — состязания на прямой дистанции, впервые в 2022 году были проведены кольцевые гонки на снегоходах по воде с массовым стартом.
В соревнованиях по аквабайку традиционно принимают участие спортсмены из Татарстана, Удмуртии, Свердловской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Пермского края, в основном это именитые и профессиональные спортсмены. В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout — сидячий водный мотоцикл и Skidivision — водный мотоцикл без сиденья. Формат гонок разделен по двум категориям: кольцевые заезды и слалом.
В рамках фестиваля пройдут матчи Единого открытого чемпионата Уральской пляжной лиги по волейболу (UBV). Ежегодно в играх принимают участие волейболисты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска и Пермского края.
Помимо статусных и серьезных соревнований в программе фестиваля — заплыв самодельных плавательных средств.
Своим названием фестиваль обязан путешественнику Витусу Берингу, побывавшему в Осе во время Великой Северной экспедиции в 1733 году.
Гости фестиваля «Беринг Аквафест» также смогут стать участниками Никольской ярмарки.