В выходные в Осе состоится фестиваль «Беринг Аквафест»

В соревнованиях по аквабайку традиционно принимают участие спортсмены из Татарстана, Удмуртии, Свердловской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Пермского края, в основном это именитые и профессиональные спортсмены. В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout — сидячий водный мотоцикл и Skidivision — водный мотоцикл без сиденья. Формат гонок разделен по двум категориям: кольцевые заезды и слалом.