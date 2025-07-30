Движение транспорта по Садовому кольцу перекроют 2 и 3 августа из-за велофестиваля

«2 и 3 августа временно закроют для транспорта Садовое кольцо и ряд соседних с ним улиц. Это связано с проведением Московского ночного велофестиваля», — говорится в сообщении.
Так, 31 июля с 0:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на ул. Зубовская от Дашкова пер. до ул. Больша Пироговская, а также на ул. Большая Пироговская — от ул. Еланского до ул. Зубовская. С 0:01 1 августа до 17:00 2 августа на тех же участках закроют по одной полосе в каждом направлении движения. С 17:00 2 августа и до финала велофестиваля по этим улицам проезд запрещен.
С 20:30 2 августа до 1:00 3 августа Садовое кольцо будет недоступно для проезда, как и часть ул. Зубовская от Дашкова пер. до Садового кольца. Кроме того, в это же время нельзя будет подъехать к ряду объектов: к Парку Горького со стороны ул. Крымский Вал; к торгово-развлекательному центру «Атриум» и Курскому вокзалу; к Московскому академическому театру сатиры со стороны ул. Большая Садовая; к торгово-деловому комплексу «Смоленский пассаж» со стороны Смоленской площади; к торгово-развлекательному центру «Павелецкая плаза».
На период проведения Московского ночного велофестиваля изменятся маршруты городского наземного транспорта, проходящие через центр города. 2 августа с 17:00 до конца мероприятия маршруты М6 и С755 вместо ул. Большая Пироговская и ул. Пречистенка пройдут по Комсомольскому проспекту и ул. Остоженка. Автобусы маршрута М6 не будут подъезжать к станции метро «Спортивная», туда будут возить пассажиров автобусы С755 (по направлению к «Лужникам»).
С 19:00 до конца мероприятия не будет работать маршрут Б, а автобусы маршрутов М9 и № 40 не будут заезжать на остановки «Рижский вокзал» и «Завод “Красный путь”.
С 20:00 до окончания мероприятия прекратят работать маршруты № 024 и 220. Автобусы маршрута М2 будут курсировать на двух участках: от станции метро «Парк Победы» до станции метро «Лубянка». Маршрут М3 пройдет по участкам Серебряный бор — станция метро «Краснопресненская» и проспект Буденного — станция метро «Красные Ворота». Автобусы № 379 поедут от Савеловского вокзала до станции метро «Краснопресненская» и от спорткомплекса «Лужники» до Крымского моста. В это же время будут укорочены или изменены маршруты М40, С344, С369, С511, С633, С910, № 78, 447, 538, 913 и 239.
В ночь с 2 на 3 августа автобусы маршрутов Н3, Н9, Н10 и Н14 не будут подъезжать к станции метро «Китай-город». Маршрут Н8 в сторону этой станции пройдет по ул. Пятницкая, Большому Москворецкому мосту и ул. Варварка.