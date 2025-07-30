Движение транспорта по Садовому кольцу перекроют 2 и 3 августа из-за велофестиваля

С 20:30 2 августа до 1:00 3 августа Садовое кольцо будет недоступно для проезда, как и часть ул. Зубовская от Дашкова пер. до Садового кольца. Кроме того, в это же время нельзя будет подъехать к ряду объектов: к Парку Горького со стороны ул. Крымский Вал; к торгово-развлекательному центру «Атриум» и Курскому вокзалу; к Московскому академическому театру сатиры со стороны ул. Большая Садовая; к торгово-деловому комплексу «Смоленский пассаж» со стороны Смоленской площади; к торгово-развлекательному центру «Павелецкая плаза».