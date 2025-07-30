Суд отказал Никите Джигурде в повторном иске о наследстве

Напомним, предпринимательница Людмила Браташ умерла в 2016 году и оставила завещание в пользу Джигурды и его супруги Марины Анисиной, с которыми ее связывали теплые дружеские отношения. Позже выяснилось, что у женщины была и другая наследница — ее родная сестра Светлана Романова. Последняя оспорила завещание, заявив о своих правах на наследство, и суд встал на её сторону.