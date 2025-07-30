Суд отказал Никите Джигурде в повторном иске о наследстве

Суд в Москве закрыл дело по иску актера и шоумена Никиты Джигурды к нотариальной конторе из-за наследства. Об этом стало известно из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В них говорится, что изначально артист подал иск, требуя признать за ним право собственности на имущество в порядке наследования и обязать нотариуса оформить свидетельство о праве на наследство. Однако в апреле 2023 года судебное производство по этому делу было остановлено, и данное решение вступило в законную силу.
Джигурда предпринял новую попытку, подав в суд аналогичный иск, несмотря на существующий запрет в законодательстве на повторное рассмотрение заявлений по основаниям, которые уже были рассмотрены судом.
В понедельник московский суд прекратил производство по новому заявлению актера. Ранее артист обращался в Конституционный суд России, пытаясь оспорить конституционность нормы Гражданского кодекса РФ об основаниях наследования. Однако его жалоба была отклонена.
Напомним, предпринимательница Людмила Браташ умерла в 2016 году и оставила завещание в пользу Джигурды и его супруги Марины Анисиной, с которыми ее связывали теплые дружеские отношения. Позже выяснилось, что у женщины была и другая наследница — ее родная сестра Светлана Романова. Последняя оспорила завещание, заявив о своих правах на наследство, и суд встал на её сторону.
Ранее стало известно многомиллионное наследство умершего от рака актера Юрия Мороза.