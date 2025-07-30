В Новосибирске запретят парковать автомобили в Октябрьском районе

Остановка и стоянка будут запрещены на следующих участках: улица Декабристов от улицы Грибоедова до жилого дома № 111 (вдоль дома № 32/3 на улице Грибоедова); а также на улице Декабристов от улицы Грибоедова до здания № 86 (территория МАОУ «НГПЛ имени Пушкина»).