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В Новосибирске запретят парковать автомобили в Октябрьском районе

Это сделано для безопасности на дорогах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске для безопасности на дорогах и чтобы избежать неправильной парковки, в Октябрьском районе введут запрет на нескольких улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Остановка и стоянка будут запрещены на следующих участках: улица Декабристов от улицы Грибоедова до жилого дома № 111 (вдоль дома № 32/3 на улице Грибоедова); а также на улице Декабристов от улицы Грибоедова до здания № 86 (территория МАОУ «НГПЛ имени Пушкина»).

С 1 августа там появятся соответствующие дорожные знаки. Водителям рекомендуют внимательно следить за новыми ограничениями и соблюдать правила дорожного движения при проезде этих улиц.