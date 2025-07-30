Новосибирск сократил поставки в Москву на 75%

Объём поставок из Новосибирской области в Москву упал на 75% в первом квартале 2025 года, составив 1,52 млрд рублей, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на Новосибирскстат.
«В 1-м квартале 2024 года — препараты лекарственные; обои и аналогичные материалы для оклеивания стен, бумага прозрачная для окон; конструкции и детали конструкций из чёрных металлов», — добавили в Новосибирскстате.
Основными товарами, вывозимыми в столицу в начале 2025 года, стали моющие средства, парфюмерия, косметика и лекарства. Ввоз из Москвы в регион сократился на 30,8%, до 11,36 млрд рублей, при этом столица осталась лидером по поставкам в Новосибирскую область.
«Среди лидеров по ввозу из Москвы в Новосибирскую область оба года подряд — препараты лекарственные; автомобили легковые; средства парфюмерные и косметические», — рассказали в ведомстве.
Директор DSO Consulting Сергей Дьячков связывает снижение объёмов с ростом собственного производства в регионе.
«Новосибирская область стала себя обеспечивать в большей степени лекарствами, парфюмерией и косметикой. Я считаю, это хорошо, потому что она должна обеспечивать себя самостоятельно», — отметил он.
По его словам, изменилась и структура импорта автомобилей, где Москву частично заменили поставки из Казахстана.