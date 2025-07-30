Новосибирск сократил поставки в Москву на 75%

Основными товарами, вывозимыми в столицу в начале 2025 года, стали моющие средства, парфюмерия, косметика и лекарства. Ввоз из Москвы в регион сократился на 30,8%, до 11,36 млрд рублей, при этом столица осталась лидером по поставкам в Новосибирскую область.