Крупный питон напал на профессионального змеелова в Индии и укусил его за щеку. Об этом сообщает The Free Press Journal.
Сообщается, профессиональный змеелов пытался извлечь рептилию, которая запуталась в сети. Разозленный питон в ярости набросился на мужчину и вцепился ему в щеку.
Змеелов на протяжении минуты пытался отцепить рептилию со своего лица — ему помогли прохожие, сообщается в публикации.
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