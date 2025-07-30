Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии начались массовые проверки водителей

На трассе в Башкирии проходят массовые проверки водителей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

На трассе Уфа — Оренбург начались сплошные проверки транспорта. Рейды сотрудников ДПС анонсировал в своем telegram-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

По его словам, проверят будут всех водителей без исключения. Сейчас сотрудники ведомства дежурят на 163 км трассы.

Сотрудники ДПС будут обращать внимание на соблюдение правил движения, перевозки детей, а также будут пресекать пьяное вождение.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.