В Башкирии начались массовые проверки водителей

На трассе Уфа — Оренбург начались сплошные проверки транспорта. Рейды сотрудников ДПС анонсировал в своем telegram-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
По его словам, проверят будут всех водителей без исключения. Сейчас сотрудники ведомства дежурят на 163 км трассы.
Сотрудники ДПС будут обращать внимание на соблюдение правил движения, перевозки детей, а также будут пресекать пьяное вождение.
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