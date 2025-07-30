И под наркозом: можно ли проводить колоноскопию и гастроскопию одновременно

экономия времени, так как обе процедуры можно выполнить за один раз;пациенту не нужно несколько раз готовиться к обследованиям, что также значительно снижает стресс;общая седация позволяет пройти оба исследования без дополнительного дискомфорта;полная оценка состояния ЖКТ позволяет выявить сопутствующие заболевания, которые могли бы остаться незамеченными при отдельных обследованиях.