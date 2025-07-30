И под наркозом: можно ли проводить колоноскопию и гастроскопию одновременно

Гастроскопия и колоноскопия — это два ключевых исследования, которые помогают врачам диагностировать заболевания желудочно-кишечного тракта. Какие существуют показания к процедурам, их плюсы и минусы, а также какие опасные недуги они могут выявить, «Вечерняя Москва» узнала у гастроэнтеролога медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Софии Кардашовой.
Что такое гастроскопия и когда она необходима.
Гастроскопия (эзофагогастродуоденоскопия, ЭГДС) — это исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта (пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка) с помощью специального аппарата — гастроскопа.
Гастроскопия показана:
при болях в верхней части живота;тошноте и рвоте;изжоге и отрыжке;подозрении на язву или гастрит;кровотечениях из верхних отделов ЖКТ.
Что такое колоноскопия и когда она необходима.
Колоноскопия — это исследование толстого кишечника и дистальных отделов тонкой кишки с помощью колоноскопа. Она необходима:
при болях в нижней части живота;при нарушениях стула (жидком стуле или запорах);при присутствии крови или слизи в кале;при подозрении на полипы или опухоли кишечника.
Плюсы и минусы процедур.
Одним из главных преимуществ гастроскопии и колоноскопии, по словам доктора, является высокая точность диагностики:
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— С помощью этих методов можно сразу провести забор биопсии, удаление полипов, некоторые лекарственные манипуляции. Процедуры безопасны и имеют минимум противопоказаний.
Однако есть и некоторые минусы, подчеркнула гастроэнтеролог:
— Во-первых, эти исследования могут вызывать дискомфорт, а в некоторых случаях — болезненные ощущения. Также процедура требует определенной подготовки: перед ней необходимо соблюдать диету и ограничить питание.
Можно ли проводить исследования под анестезией.
Седация (медикаментозный сон) — оптимальный вариант для комфортного прохождения обследования, уверена доктор:
— Благодаря ей пациент не ощущает боли и дискомфорта, а также не помнит саму процедуру. Это позволяет ускорить процесс восстановления, а также дает возможность проводить более сложные манипуляции.
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Можно ли проводить процедуры вместе.
По мнению врача, совместное проведение гастроскопии и колоноскопии возможно, а также имеет ряд преимуществ:
экономия времени, так как обе процедуры можно выполнить за один раз;пациенту не нужно несколько раз готовиться к обследованиям, что также значительно снижает стресс;общая седация позволяет пройти оба исследования без дополнительного дискомфорта;полная оценка состояния ЖКТ позволяет выявить сопутствующие заболевания, которые могли бы остаться незамеченными при отдельных обследованиях.
Что важно знать перед прохождением исследований:
Перед процедурами необходимо соблюдать диету за 2−3 дня до исследования. Важно ограничить прием некоторых лекарств по согласованию с врачом. Стоит пройти предварительное обследование и обсудить с врачом все имеющиеся заболевания, чтобы результат был максимально точным. Лучше всего проводить гастроскопию и колоноскопию в первой половине дня после предварительной подготовки. У пациента не должно быть острых хирургических заболеваний.
После обследования важно:
избегать управления транспортом в день процедуры, если использовалась седация;следовать рекомендациям врача по питанию и обратиться за консультацией к гастроэнтерологу или терапевту для анализа результатов исследования.если возникнут осложнения, необходимо немедленно обратиться к врачу.
— Эндоскопическое исследование ЖКТ — это золотой стандарт диагностики заболеваний пищеварительного тракта, включая онкологические заболевания. Своевременное и грамотное проведение гастроскопии и колоноскопии значительно повышает эффективность диагностики и лечения гастроэнтерологических заболеваний, — заключила специалист.
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