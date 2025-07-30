Белорусы смогут пожаловаться в Госконтроль на кулинарию по номеру 191. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Согласно информации, ведомство 30 июля, в среду, запустит горячую линию по вопросам, касающимся качества продукции, которая производится заготовочными (кулинарными) цехами, перерабатывающими организациями, в том числе малыми, а также организациями системы потребительской кооперации.
В частности, белорусы могут сообщить на горячую линию о качестве приобретаемой молочной, хлебобулочной, мясной продукции. Также можно будет сообщить про факты продажи небезопасной продукции, о соблюдении организациями торговли условий хранения и реализации продукции. В пресс-службе отметили, что сообщения будут приниматься по короткому номеру 191 в период с 10.00 до 13.00.
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