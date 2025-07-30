Белорусы смогут пожаловаться в Госконтроль на кулинарию по номеру 191

В частности, белорусы могут сообщить на горячую линию о качестве приобретаемой молочной, хлебобулочной, мясной продукции. Также можно будет сообщить про факты продажи небезопасной продукции, о соблюдении организациями торговли условий хранения и реализации продукции. В пресс-службе отметили, что сообщения будут приниматься по короткому номеру 191 в период с 10.00 до 13.00.