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Белорусы смогут пожаловаться в Госконтроль на кулинарию по номеру 191

Госконтроль запустил горячую линию, куда белорусы смогут сообщить о качестве кулинарии.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Белорусы смогут пожаловаться в Госконтроль на кулинарию по номеру 191. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.

Согласно информации, ведомство 30 июля, в среду, запустит горячую линию по вопросам, касающимся качества продукции, которая производится заготовочными (кулинарными) цехами, перерабатывающими организациями, в том числе малыми, а также организациями системы потребительской кооперации.

В частности, белорусы могут сообщить на горячую линию о качестве приобретаемой молочной, хлебобулочной, мясной продукции. Также можно будет сообщить про факты продажи небезопасной продукции, о соблюдении организациями торговли условий хранения и реализации продукции. В пресс-службе отметили, что сообщения будут приниматься по короткому номеру 191 в период с 10.00 до 13.00.

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