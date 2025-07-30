В Госдуме россиянам рассказали, чем грозит кормление птиц у подъездов

Депутат пояснил, что подобные нарушения предусмотрены статей 8.2 КоАП РФ — «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». При этом чиновник уточнил, что штрафы применяются лишь тогда, когда кормление птиц действительно может подорвать санитарное благополучие. Так, наказание связано не с самой практикой кормления, а с её негативными последствиями.
Для граждан штраф составляет от двух до трёх тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, а для юрлиц — от 100 до 250 тысяч рублей. В случае повторных нарушений физическим лицам придётся выплачивать от трёх до пяти тысяч, должностным лицам — от 30 до 40 тысяч, а организациям — от 250 до 400 тысяч рублей.
Также эта статья предусматривает наказание для жильцов, выбрасывающих отходы из окон или оставляющих их в подъездах. Для привлечения к ответственности требуются доказательства, которыми могут служить фото- и видеоматериалы, а также показания свидетелей.
Ранее власти Приморского края приняли постановление, согласно которому гражданам запрещается кормить бездомных собак в общественных местах. Эта мера призвана свести к минимуму угрозы нападения животных на людей. Кормить бездомных собак нельзя вблизи медицинских, аптечных и образовательных учреждений, а также на территориях объектов торговли, культуры, детских и спортивных площадках, остановках общественного транспорта, придомовых территориях и мусорных площадках.