В Госдуме россиянам рассказали, чем грозит кормление птиц у подъездов

Для граждан штраф составляет от двух до трёх тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, а для юрлиц — от 100 до 250 тысяч рублей. В случае повторных нарушений физическим лицам придётся выплачивать от трёх до пяти тысяч, должностным лицам — от 30 до 40 тысяч, а организациям — от 250 до 400 тысяч рублей.