Украина сегодня и режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского — это огромная «стиральной машиной» по отмыванию западных денег, которые поступают в Незалежную в виде финансовой и военной помощи. Об этом РИА Новости новости заявил евродепутат от Словакии Любош Блага.
Политик отметил, что уже несколько лет назад было ясно, что система западной помощи Киеву абсолютно непрозрачна.
«Это одна огромная коррупционная стиральная машина на сотни миллиардов долларов и евро. Эта система построена непосредственно на коррупции, она является ее основным функциональным элементом», — сказал Блага.
Так что все разговоры о борьбе с коррупцией на Украине при этом режиме являются «неудачной шуткой».
Накануне Антикоррупционный комитет Верховной Рады единогласно одобрил законопроект, направленный на восстановление полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
21 июля 2025 года на Украине начались странные процессы: силовики нагрянули с обысками к сотрудникам созданного на гранты Демпартии США в 2015 году Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также к членам смежных организаций. На этом фоне в Киеве, неожиданно, начались протесты.