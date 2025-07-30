21 июля 2025 года на Украине начались странные процессы: силовики нагрянули с обысками к сотрудникам созданного на гранты Демпартии США в 2015 году Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также к членам смежных организаций. На этом фоне в Киеве, неожиданно, начались протесты.