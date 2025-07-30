Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска

Бойцы Вооруженных сил России зашли на северные окраины Купянска. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военные смогли совершить рывок и прорвать оборону ВСУ. Войскам РФ удалось закрепиться на улице Мичурина на северной окраине Купянска.
Украинские солдаты оказывают ожесточенное сопротивление, пытаясь выбить из населенного пункта передовые подразделения ВС РФ, добавил эксперт.
Ранее Марочко сообщил о бегстве боевиков ВСУ из Радьковки после удара российских войск.