В Омске зафиксированы превышения ПДК сероводорода

В утренние часы экомобиль выехал в поселок Дружино Омского района для проведения замеров. На улице 5-я Весенняя, дом 13 было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 1,25 раза (концентрация составила 0,010 мг/м³). Метеорологические условия на момент замера: восточный ветер со скоростью 3 м/с.