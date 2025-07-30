В Омске зафиксированы превышения ПДК сероводорода

29 июля в Омске специалисты передвижной экологической лаборатории провели срочный мониторинг атмосферного воздуха после многочисленных обращений жителей о неприятном запахе. Выбросы, вызвавшие беспокойство среди населения, были зафиксированы сразу в нескольких районах города.
В утренние часы экомобиль выехал в поселок Дружино Омского района для проведения замеров. На улице 5-я Весенняя, дом 13 было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 1,25 раза (концентрация составила 0,010 мг/м³). Метеорологические условия на момент замера: восточный ветер со скоростью 3 м/с.
Также в Октябрьском административном округе, на улице 5-я Кордная, 24, пробы воздуха отбирались с 00:20 до 01:20 29 июля. По результатам анализа превышений ПДК контролируемых веществ не обнаружено.
Однако данные стационарного поста наблюдений в Кировском административном округе (Аэрологическая станция) показали превышение ПДК сероводорода. Максимальная концентрация достигла 2 ПДК (0,016 мг/м³). На региональных автоматизированных постах наблюдений других опасных выбросов зафиксировано не было.
При этом на региональных постах мониторинга превышений по другим контролируемым показателям не выявлено.