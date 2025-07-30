Россияне с зарплатой от миллиона рублей стали встречаться вдвое чаще

Исследование, проведённое среди 95,4 тысячи организаций без учёта малого бизнеса и охватившее 28,4 миллиона работников, показало, что за два года численность таких сотрудников почти удвоилась — в 2023-м их было 24 400. Среди них 34 399 человек получают от одного до двух миллионов рублей, 5 728 — от двух до трёх миллионов, а более трёх миллионов получают 5 301 россиянин.