Появилось видео операции в Камчатском онкодиспансере во время землетрясения

Сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. Кадрами из операционной поделился в среду, 30 июля, министр здравоохранения региона Олег Мельников.
Министр отметил, что, несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. Сейчас с пациентом все хорошо, операция прошла успешно.
— Восхищаюсь и благодарю наших специалистов за проявленный профессионализм и стойкость в стрессовой ситуации! — написал Олег Мельников в своем Telegram-канале.
30 июля на Камчатке было зафиксировано мощнейшее за последние 73 года землетрясение. По оценкам специалистов Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмического события, произошедшего 30 июля, достигла 8,7. Также в Сети опубликовали видео землетрясения, снятое местной жительницей.
Кроме того, ранее стало известно, что на Камчатке, в Елизовском районе, у метеостанции Водопадная, зафиксировано цунами с высотой волны от трех до четырех метров.