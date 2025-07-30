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Появилось видео операции в Камчатском онкодиспансере во время землетрясения

Сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. Кадрами из операционной поделился в среду, 30 июля, министр здравоохранения региона Олег Мельников.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. Кадрами из операционной поделился в среду, 30 июля, министр здравоохранения региона Олег Мельников.

Министр отметил, что, несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. Сейчас с пациентом все хорошо, операция прошла успешно.

— Восхищаюсь и благодарю наших специалистов за проявленный профессионализм и стойкость в стрессовой ситуации! — написал Олег Мельников в своем Telegram-канале.

30 июля на Камчатке было зафиксировано мощнейшее за последние 73 года землетрясение. По оценкам специалистов Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмического события, произошедшего 30 июля, достигла 8,7. Также в Сети опубликовали видео землетрясения, снятое местной жительницей.

Кроме того, ранее стало известно, что на Камчатке, в Елизовском районе, у метеостанции Водопадная, зафиксировано цунами с высотой волны от трех до четырех метров.