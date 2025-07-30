Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два грузовика столкнулись в Ростовской области

В Аксайском районе загорелась фура после столкновения с другим грузовиком.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, 29 июля, на 1080 км ФАД М-4 «Дон» произошла авария с двумя автомобилями. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».

По предварительным данным, столкнулись два грузовика. В результате удара один из большегрузов загорелся.

На место незамедлительно выехали службы пожаротушения Аксайского района.

— Причины происшествия, марки автомобилей, наличие и количество пострадавших устанавливаются, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шахтах 45-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнего ребенка.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Четыре человека погибли, шесть в больнице: Из-за массового ДТП под Ростовом перекрыли движение на М-4 «Дон».