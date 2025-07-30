Два грузовика столкнулись в Ростовской области

Вечером во вторник, 29 июля, на 1080 км ФАД М-4 «Дон» произошла авария с двумя автомобилями. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».
По предварительным данным, столкнулись два грузовика. В результате удара один из большегрузов загорелся.
На место незамедлительно выехали службы пожаротушения Аксайского района.
— Причины происшествия, марки автомобилей, наличие и количество пострадавших устанавливаются, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Шахтах 45-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнего ребенка.
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