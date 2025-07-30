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Жители Казани остались без газа из-за обратной тяги

Поставки обещают возобновить после предоставления документов об исправности.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Жители дома № 15 на улице Красной Позиции в Казани остались без газоснабжения. Причиной тому стало возникновение обратной тяги.

По информации пресс-службы жилинспекции Татарстана, проблема была обнаружена в одной из квартир, однако отключение затронуло все жилые помещения в здании.— Поставки газа будут восстановлены после того, как управляющая компания представит акт трубо-печной службы, — говорится в официальном сообщении. Отключение газа также произошло в Альметьевске. Это связано с негерметичностью соединения на стояке внутридомового газопровода в доме № 95 на улице Девонской.