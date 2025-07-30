«Нельзя идти по пути коммунистов»: депутат Милонов — о запрете произведений иноагентов

«Наверное, больше всего людей беспокоит, что иностранные агенты, те, кто сейчас занимает непримиримую позицию по отношению к Родине, продолжают крутиться везде и спокойно находятся в нашем медиапространстве наравне с нормальными людьми. Это мое предположение. Это не очень красиво и непорядочно по отношению к тем, кто не стал обливать родину грязью ради денег. Мне кажется, что в каком-то виде эта инициатива имеет хорошую перспективу на принятие. Но давайте не будем забегать вперед и посмотрим в каком виде, в какой степени это будет», — пояснил депутат.