В Новосибирской области прокуратура помогла женщине получить пособие

Прокуратурой Здвинского района проведена проверка по жалобе местной жительницы, которой ранее отказали в назначении ежемесячного пособия при рождении и воспитании ребенка. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
В 2025 году женщина обращалась в Отделение Социального фонда РФ по Новосибирской области с заявлением о назначении пособия, однако получила отказ.
После вмешательства прокуратуры были приняты меры прокурорского реагирования, в результате чего заявительнице назначено пособие в размере 100% прожиточного минимума на ребенка. Кроме того, ей выплатили задолженность за три месяца 2025 года на сумму более 50 тысяч рублей.
Таким образом, нарушенные права женщины на получение социальной поддержки полностью восстановлены.