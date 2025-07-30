В Новосибирской области прокуратура помогла женщине получить пособие

После вмешательства прокуратуры были приняты меры прокурорского реагирования, в результате чего заявительнице назначено пособие в размере 100% прожиточного минимума на ребенка. Кроме того, ей выплатили задолженность за три месяца 2025 года на сумму более 50 тысяч рублей.