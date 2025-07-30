Собака-штурман прилетела на самолете-амфибии в Новосибирск

В Новосибирск 30 июля на самолетах-амфибиях Borey прилетели участники экспедиции «Вызов Арктики». Среди них — собака-штурман с опытом налета 200 часов. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».
— Экспедиция охватывает 25 городов, расположенных в Арктической зоне, Урале, Сибири и Поволжья, — рассказала участница экспедиции Екатерина Берлова.
Она отметила, что сейчас в Сибири стоит жаркая погода, поэтому четвероногому штурману сейчас не очень комфортно.
— Конечно, как любой собаке, в жару ему не очень комфортно, а прохладу он любит, — добавила она.
Следующая остановка экипажа запланирована в Татарске. Далее участники экспедиции полетят в Омск.