Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собака-штурман прилетела на самолете-амфибии в Новосибирск

Песик уже налетал 200 часов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

В Новосибирск 30 июля на самолетах-амфибиях Borey прилетели участники экспедиции «Вызов Арктики». Среди них — собака-штурман с опытом налета 200 часов. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

— Экспедиция охватывает 25 городов, расположенных в Арктической зоне, Урале, Сибири и Поволжья, — рассказала участница экспедиции Екатерина Берлова.

Она отметила, что сейчас в Сибири стоит жаркая погода, поэтому четвероногому штурману сейчас не очень комфортно.

— Конечно, как любой собаке, в жару ему не очень комфортно, а прохладу он любит, — добавила она.

Следующая остановка экипажа запланирована в Татарске. Далее участники экспедиции полетят в Омск.