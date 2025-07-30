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Мэрия Хабаровска запустила опрос об отношении к электросамокатам

В Хабаровске мэрия запустила опрос об отношении горожан к электросамокатам.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

В нем несколько вопросов: создают ли они неудобства, стали ли таких средств передвижения больше, нужны ли водительские права тем, кто передвигается на самокатах. Но есть и главный вопрос: нужно ли их запретить. При этом есть вариант с частичным запретом в людных местах.

Власти отметили, что итоги опроса будут приняты во внимание и позволят составить общее мнение об отношении хабаровчан к самокатам.

Первый город, в котором полностью запретили использование самокатов, — Благовещенск. Будут ли вводить такие ограничения в Хабаровске, пока неизвестно.