Хабаровчане примут участие в российско-китайском заплыве по Амуру

Пловцы Хабаровского края примут участие в международном российско-китайском заплыве «Дружба» на реке Амур. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», традиционное спортивное событие пройдет в этом году 2 августа. Ожидается, что температура воды в день проведения мероприятия будет около 20−21 градуса.
— География участников заплыва «Дружба» довольно обширна. Это и спортсмены из дальневосточных регионов, в том числе восемь человек из Хабаровского края, и представители других субъектов России, например, Ленинградской и Орловской областей, республики Татарстан, — рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» организаторы мероприятия. — В целом преодолевать пограничную реку будут по 120 спортсменов от каждой команды (русской и китайской).
Спортсмены уже собрались в Амурской области, проводят тренировки. Особое внимание уделяют тем, для кого заплыв в реке пройдет в первый раз. Занятия проходят в том числе в дождь, чтобы участники были адаптированы к разным условиям открытой воды.
Как уточнили в министерстве по физической культуре и спорту Амурской области, тщательная подготовка включает разные тренировочные программы, изучаются маршруты, чтобы спортсмены смогли успешно преодолеть дистанцию.
— Маршрут заплыва пройдет по течению реки Амур на дистанции приблизительно 2000 метров (по прямой расстояние между Благовещенском и Хэйхэ — примерно 800 метров, но из-за течения расстояние, которое преодолеют спортсмены — больше), — говорится в сообщении ведомства.