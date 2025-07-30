Хабаровчане примут участие в российско-китайском заплыве по Амуру

— География участников заплыва «Дружба» довольно обширна. Это и спортсмены из дальневосточных регионов, в том числе восемь человек из Хабаровского края, и представители других субъектов России, например, Ленинградской и Орловской областей, республики Татарстан, — рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» организаторы мероприятия. — В целом преодолевать пограничную реку будут по 120 спортсменов от каждой команды (русской и китайской).