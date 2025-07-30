МАРТ Беларуси обнаружил скрытую рекламу алкоголя из-за упоминания французского региона Шампань

МАРТ Беларуси обнаружил скрытую рекламу алкоголя из-за упоминания Шампани. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве обратили внимание, что в витринах торговой сети Vino&Vino была размещена наружная реклама со следующей надписью: «Vini&Vino. Игристое лето в стиле региона Шампань. Каждые две недели яркие предложения на игристые напитки все лето!».
В МАРТ отреагировали и уточнили: шампанское, как защищенное наименование, может быть использовано только в отношении игристых вин, которые были произведены во французском регионе Шампань. В связи с этим указанная наружная реклама является скрытой рекламой игристых алкогольных напитков, которые были произведены во Франции.
«Реклама признана МАРТ ненадлежащей — выдано предписание об устранении выявленного нарушения законодательства о рекламе. В части “ярких предложений” МАРТ ведется разбирательство», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Кстати, белорусы стали больше пить коньяка, а меньше водки и пива.
Ранее МАРТ пришел с проверкой в магазины «Гиппо» после обращений белорусов.
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