МАРТ Беларуси обнаружил скрытую рекламу алкоголя из-за упоминания французского региона Шампань

В МАРТ отреагировали и уточнили: шампанское, как защищенное наименование, может быть использовано только в отношении игристых вин, которые были произведены во французском регионе Шампань. В связи с этим указанная наружная реклама является скрытой рекламой игристых алкогольных напитков, которые были произведены во Франции.