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МАРТ Беларуси обнаружил скрытую рекламу алкоголя из-за упоминания французского региона Шампань

МАРТ Беларуси обнаружил скрытую рекламу алкоголя из-за упоминания Шампани.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

МАРТ Беларуси обнаружил скрытую рекламу алкоголя из-за упоминания Шампани. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В ведомстве обратили внимание, что в витринах торговой сети Vino&Vino была размещена наружная реклама со следующей надписью: «Vini&Vino. Игристое лето в стиле региона Шампань. Каждые две недели яркие предложения на игристые напитки все лето!».

В МАРТ отреагировали и уточнили: шампанское, как защищенное наименование, может быть использовано только в отношении игристых вин, которые были произведены во французском регионе Шампань. В связи с этим указанная наружная реклама является скрытой рекламой игристых алкогольных напитков, которые были произведены во Франции.

«Реклама признана МАРТ ненадлежащей — выдано предписание об устранении выявленного нарушения законодательства о рекламе. В части “ярких предложений” МАРТ ведется разбирательство», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Кстати, белорусы стали больше пить коньяка, а меньше водки и пива.

Ранее МАРТ пришел с проверкой в магазины «Гиппо» после обращений белорусов.

Тем временем белорусы смогут пожаловаться в Госконтроль на кулинарию по номеру 191.