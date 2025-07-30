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Двое 19-летних новосибирцев бросали шары с водой в прохожих и авто

Конфликт обострился, когда один из соседей, в которого чуть не попал шарик, вычислил квартиру нарушителей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

В Новосибирске двое 19-летних молодых людей бросали шарики с водой в прохожих с высоты, повредив автомобиль, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

«Жители дома на Виктора Уса говорят, что кто-то уже давно кидает “капитошки” и бутылки из окон. Зимой так разбили машину — ремонт вышел в 30 тысяч рублей», — рассказали в телеграм-канале.

Конфликт обострился, когда один из соседей, в которого чуть не попал шарик, вычислил квартиру нарушителей. На месте оказался 19-летний парень, который признал вину и пообещал возместить ущерб за повреждённый автомобиль. Его подруга помогала ему в «операции», подавая «боеприпасы».

Ранее в этом же доме уже фиксировались подобные случаи — неизвестные сбрасывали предметы с высоты, целясь в прохожих и курьеров.