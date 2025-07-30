Двое 19-летних новосибирцев бросали шары с водой в прохожих и авто

Конфликт обострился, когда один из соседей, в которого чуть не попал шарик, вычислил квартиру нарушителей. На месте оказался 19-летний парень, который признал вину и пообещал возместить ущерб за повреждённый автомобиль. Его подруга помогала ему в «операции», подавая «боеприпасы».