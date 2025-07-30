За кражу денег с карты соседки будут судить жительницу Прикамья

В Чусовом завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В мае в отдел полиции обратилась 52-летняя женщина с заявлением о том, что с ее карты похищено более 85 тысяч рублей.
Установлено, что в декабре прошлого года заявительница купила новый мобильный телефон. Плохо разбираясь в современных гаджетах, она попросила соседку помочь ей установить необходимые приложения. Фигурантка, загрузив «онлайн-банк», самостоятельно создала для него пароль и узнала, что на счетах женщины лежит внушительная сумма денег.
Далее в течение пяти месяцев соседка приходила к потерпевшей домой, под разными предлогами брала ее телефон и переводила себе чужие деньги. Все похищенное злоумышленница потратила на личные нужды.
В конце мая заявительница отправилась в банк, чтобы проверить свои счета. Там она узнала, что с ее карт с декабря 2024 года по май 2025 года проводились переводы средств. Потерпевшая очень удивилась, потому что сама никогда не пользовалась онлайн-приложением. Из выписки женщина выяснила, что переводы совершались на счет несовершеннолетнего сына ее соседки. Так она поняла, кто может быть причастен к хищению денег, и сразу же обратилась в полицию.
Теперь уголовное дело передано в суд.