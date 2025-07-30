За кражу денег с карты соседки будут судить жительницу Прикамья

В конце мая заявительница отправилась в банк, чтобы проверить свои счета. Там она узнала, что с ее карт с декабря 2024 года по май 2025 года проводились переводы средств. Потерпевшая очень удивилась, потому что сама никогда не пользовалась онлайн-приложением. Из выписки женщина выяснила, что переводы совершались на счет несовершеннолетнего сына ее соседки. Так она поняла, кто может быть причастен к хищению денег, и сразу же обратилась в полицию.