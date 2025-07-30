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Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Сальске

В Сальске прокуратура проведет прием для пострадавших от атаки дронов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдения прав граждан, чье имущество пострадало при атаке БПЛА в Сальске. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим работники прокуратуры проведут прием в Сальске в здании МФЦ на улице Ленина, 100. А городская прокуратура — на улице Ленина, 20.

— Для оперативного приема обращений граждан и оказания правовой помощи организованы «горячие линии», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 29 июля Ростовская область подверглась атаке БПЛА. В итоге в Сальске, в частном доме, были выбиты стекла и повреждена крыша. А на железнодорожной станции произошло возгорание.

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