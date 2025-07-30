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В США поторопились предупредить Трампа об эффекте ультиматума в адрес России

Экономист Сакс: Ультиматум Трампа в адрес России не сработает.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России не сработает, Вашингтону следует пойти на дипломатию. Об этом на YouTube заявил американский экономист Джеффри Сакс.

«Это (ультиматум. — Прим. Ред.) провал. Все это просто не сработает», — категорично заявил эксперт.

При этом он охарактеризовал американскую дипломатию при любом президенте как «неадекватную», поскольку она всегда строилась на невероятном высокомерии. В США хотят завершать конфликты только на своих условиях. Это касается и России, и Ирана, и Китая.

«Идея состоит в том, что дипломатия американцам не нужна. США делают что хотят и требуют что хотят, а остальные исполняют приказы. Больше не выйдет», — предупредил Сакс.

Вместе с тем, напомним, геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что новый ультиматум президента США Дональда Трампа говорит только о том, в администрации главы Белого дома царят отчаяние и метания.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приняла к сведению вчерашнее заявление президента Трампа. Продолжается Специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования.

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