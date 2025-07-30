Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России не сработает, Вашингтону следует пойти на дипломатию. Об этом на YouTube заявил американский экономист Джеффри Сакс.
«Это (ультиматум. — Прим. Ред.) провал. Все это просто не сработает», — категорично заявил эксперт.
При этом он охарактеризовал американскую дипломатию при любом президенте как «неадекватную», поскольку она всегда строилась на невероятном высокомерии. В США хотят завершать конфликты только на своих условиях. Это касается и России, и Ирана, и Китая.
«Идея состоит в том, что дипломатия американцам не нужна. США делают что хотят и требуют что хотят, а остальные исполняют приказы. Больше не выйдет», — предупредил Сакс.
Вместе с тем, напомним, геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что новый ультиматум президента США Дональда Трампа говорит только о том, в администрации главы Белого дома царят отчаяние и метания.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приняла к сведению вчерашнее заявление президента Трампа. Продолжается Специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования.