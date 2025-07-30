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День ульчской культуры пройдёт в Гродековском музее

К празднику приурочено открытие выставки «Була́ва: наследие и наследники».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Хабаровский край сегодня

В День коренных народов мира, 9 августа, Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова проведёт фестиваль, приуроченный ко Дню ульчской культуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Гостей фестиваля ждут книжные выставки, дегустация блюд национальной кухни, мастер-классы по созданию сувениров и ульчского пояса умали, концерт ульчского ансамбля «Гива», национальные детские игры, чтение амурских сказок и многое другое.

Откроет фестиваль презентация выставки «Булава: наследие и наследники», посвященной искусству мастеров национального села Булава Ульчского района Хабаровского края -центра декоративно-прикладного искусства ульчского народа.

Место проведения: Территория Гродековского музея и Хабаровского краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Время проведения фестиваля: 9 августа с 14:00 до 18:00.

С предметами ульчской национальной культуры, а также произведениями декоративно-прикладного искусства современных мастеров познакомился корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» во время посещения Центра национальной культуры и этнографического комплекса села Булава.